В РПЦ настаивают на том, что вакцинация священников должна быть добровольной

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что РПЦ настаивает на том, что прививка от COVID-19 среди священников должна быть добровольной.
Владимир Легойда подчеркнул, что Русская православная церковь последовательно выступает за добровольность в вопросе вакцинации против коронавирусной инфекции. По его словам, в РПЦ убеждены – каждый должен самостоятельно принимать решение, учитывая, в частности, состояние здоровья, но также осознавая ответственность за себя и окружающих.
Легойда напомнил, что церковь никогда не выступала против прививки как таковой.
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