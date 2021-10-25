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В РПЦ настаивают на том, что вакцинация священников должна быть добровольной

, 15:36 Источник: РИА "Новости"

В РПЦ настаивают на том, что вакцинация священников должна быть добровольной
купол православного храма, pixabay.com

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что РПЦ настаивает на том, что прививка от COVID-19 среди священников должна быть добровольной.

Владимир Легойда подчеркнул, что Русская православная церковь последовательно выступает за добровольность в вопросе вакцинации против коронавирусной инфекции. По его словам, в РПЦ убеждены – каждый должен самостоятельно принимать решение, учитывая, в частности, состояние здоровья, но также осознавая ответственность за себя и окружающих.

Легойда напомнил, что церковь никогда не выступала против прививки как таковой.

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