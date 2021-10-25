Есть ли перспективы у административных мер в борьбе с ростом цен?

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25 октября 2021, 15:23 Александр Фиранчук, старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС

Фото: pixabay.com

Рост потребительской инфляции по-прежнему вызывает обеспокоенность властей и граждан. Лидером роста цен стали продовольственные товары (+8,6% в годовом выражении на конец сентября), от чего сильнее всего страдают наименее обеспеченные слои населения. Правительство России пока в пилотном режиме запустило систему противодействия рискам ускорения мировых цен на социально значимые товары.

Значительный рост цен на продовольствие, безусловно, требует вмешательства со стороны властей. Однако если требуется сдержать рост цен на конкретную категорию товаров, главный инструмент таргетирования инфляции – ключевая ставка ЦБ – малоприменим. В текущей ситуации точечные административные меры не только действеннее, но и в некотором смысле безальтернативны. К тому же, гораздо эффективнее предупредить рост цен, чем потом пытаться снизить их после резкого повышения. Каждый из нас замечал: цены могут резко подскочить, но почти никогда – резко снизиться. На сухом языке экономики это означает разную эластичность цен при повышении и снижении издержек производства. Цены потребительских товаров реагируют на внешние и внутренние шоки не сразу, скорость корректировки цен зависит как от типа товара, так и от причины шока, но редко превышает несколько месяцев. Следовательно, для эффективных своевременных мер ключевую роль начинает играть прогнозирование потребительских цен, а не просто мониторинг их фактической динамики.

Отраслевые ведомства – Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго – решили подойти к проблеме системно и построили эконометрические модели, описывающие зависимость стоимости определенных продуктовых групп на внутреннем рынке от глобальной инфляции. Модели предназначены и уже используются, чтобы спрогнозировать краткосрочную реакцию внутренних цен на товары конечного потребления, выраженные в специальных индексах, на изменения глобальной ценовой конъюнктуры. Период оценки в 6-8 недель в целом адекватен скорости корректировки внутренних цен в ответ на внешние шоки. Методики прогнозирования и регламенты взаимодействия между ведомствами уже утверждены. Как показывает практика, основная проблема моделирования цен состоит не в выборе численной модели, а в качестве российских статистических данных по ценам и объемам производства сырья и компонентов. Многие официальные показатели публикуются с задержкой, когда их актуальность практически теряется. В этом смысле взаимодействие министерств и обмен актуальной информацией по состоянию внутреннего рынка крайне важны.

Варианты реакции властей в течение нескольких недель ограничены и, безусловно, зависят от типа шока: курсовой, конъюнктурный или внутренний. Есть некоторый консенсус, что на изменение курса национальной валюты логично реагировать через механизм ключевой ставки для сдерживания совокупной инфляции с учетом других макроэкономических факторов.

Реакция властей при изменении мировой ценовой конъюнктуры должна зависеть от типа товара. Разрабатываемые модели как раз направлены на прогнозирование реакции внутренних цен и оценки необходимости каких-либо действий, ведь почти любое действие несет определённые издержки. Например, часто можно услышать предложения повышать экспортные пошлины, но слишком частое и непредсказуемое изменение тарифов может усилить риски ведения экспортной деятельности. А сама мера может быть не такой действенной в краткосрочной перспективе, что показал недавний опыт с кратным увеличением вывоза стали в последний месяц перед введением экспортной пошлины. При тарифном ответе на колебания мировых цен также сохраняется риск снижения доли отечественных поставщиков на мировых рынках. Реже упоминаются меры сдерживания цен через импорт: снижение тарифов или повышение беспошлинных квот. Хотя мировой опыт показывает, что импортные тарифы в итоге платятся конечными потребителями, ухудшая их положение. Само существование таких мер ограничения импорта в случае многих товаров не имеет серьезного обоснования, кроме самого тарифного сбора – не самого эффективного налога.

В отличие от изменения курса и мировой ценовой конъюнктуры, при негативном изменении внутренних факторов доступно больше вариантов сдерживания роста цен, а их действие может быть направлено на причину увеличения роста стоимости производства. Если говорить о социально значимых товарах, таких как мясо, то можно предложить создание механизма субсидий, например частичной компенсации увеличения затрат на корм или транспортировку. При этом механизм выплат субсидий должен быть четко прописан и доступен широкому кругу компаний. Это мировая практика, так в развитых странах сельское хозяйство в значительно степени субсидируется, что иногда подается как борьба с бедностью через повышение доступности продовольствия. А для наиболее эффективного сдерживания роста цен распределение этих субсидий должно оперативно реагировать на объективные скачки издержек производства.

Известная проблема прогнозирования состоит в том, что модели хорошо справляются с типичными шоками: курсом, внешними ценами, ростом затрат на сырье, но хуже с плохо формализуемыми шоками, которые чаще относятся к внутренним. Улучшить качество прогнозирования могут представители отрасли, вовремя сигнализируя о возникновении неценовых проблем. Как это, например, случилось со скачком цен на курятину из-за сокращения импорта инкубаторного яйца. Создание корректной модели прогнозирования потребительских цен позволит проводить точечное реагирование, например через субсидирование, достаточно оперативно, упреждая рост цен социально значимых товаров.

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