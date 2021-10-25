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В больнице Саратовской области перепутали тела умерших от ковида пенсионерок

, 15:18 Источник: Интерфакс

В больнице Саратовской области перепутали тела умерших от ковида пенсионерок
Кладбище, Dmitry Chasovitin/globallook.com

В Саратовской области родственникам умершей от коронавируса женщины выдали в закрытом гробу чужое тело. Советник главы регионального минздрава объяснил это тем, что патологоанатомы «работают на износ».

82-летняя пенсионерка скончалась 22 октября от коронавируса. В морге покойницу родственникам не показали, сославшись на протокол, по которому выдача тела ковидного больного происходит в закрытом гробу. На кладбище семья все же добилась, чтобы крышку открыли, тогда-то и обнаружилось, что они хоронят чужого человека.

Как выяснилось, в тот же день в больнице скончалась еще одна пожилая женщина, и тела просто перепутали. Советник главы регионального минздрава Александр Колоколов посетовал, что персонал районных больниц, в том числе патологоанатомы, «работают на износ». Он пообещал провести проверку произошедшего. СК начал доследственную поверку по данному факту.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова назвала критической смертность от ковида в 17 регионах России. 

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