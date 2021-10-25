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Рогозин заявил, что проделанная компанией Маска работа достойна уважения и натолкнула РФ на эксперименты

, 15:01 Источник: РИА Новости

Рогозин заявил, что проделанная компанией Маска работа достойна уважения и натолкнула РФ на эксперименты
Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos/Globallookpress.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе пленарной сессии 72-го Международного астронавтического конгресса (IAC) в Дубае рассказал, за что уважает основателя компании SpaceX Илона Маска.

«Российские ракеты до сих пор являются самыми дешевыми в мире. Но то, что сделала компания SpaceX, достойно, безусловно, уважения, именно поэтому мы тоже собираемся экспериментировать и работать в этом направлении»,- поделился он.

Рогозин отметил, что в 2022 году планируется начать испытания крылатого возвращаемого комплекса «Крыло-СВ», а также ведет разработку метановой ракеты с возвращаемой первой ступенью «Амур-СПГ».

Напомним, что в июле Рогозин заявил о готовности встретиться с Маском в России. Он назвал миллиардера талантливой личностью.

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