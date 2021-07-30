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Рогозин заявил о готовности встретиться с Маском в России

, 20:57

Рогозин заявил о готовности встретиться с Маском в России
Илон Маск, фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности провести встречу с миллиардером Илоном Маском. Он сообщил, что ждет визита владельца SpaceX в Российскую Федерацию.

По словам Рогозина, Маск является подрядчиком NASA и талантливой личностью. Он отметил, что американский миллиардер действует в интересах космической программы Соединенных Штатов, выполняя при этом серьезную задачу.

“С удовольствием, конечно, с ним бы, и не только с ним, но и другими специалистами, познакомился”,- сказал гендиректор Роскосмоса.

Кроме того, Рогозин подчеркнул, что у него есть проблема. Речь идет о пребывании под персональными санкциями. “Поэтому я жду в гости, пусть господин Маск приезжает”,- сказал Рогозин в эфире радио “Комсомольская правда”. Также он сообщил, что глава NASA сенатор Нельсон обещал погостить у него дома с семьей.

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