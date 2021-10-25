В Ивановскую область не пустят туристов без справок о вакцинации или антителах

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25 октября 2021, 13:45 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Туристические автобусы в Ивановскую область во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября пропустят только при условии, что у всех пассажиров есть справки о вакцинации против ковида или о наличии антител после перенесенной болезни.

Об этом заявил на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин. Он рассказал, что область для туризма не закрыта. Однако посещение ее станет возможным только для вакцинированных или переболевших граждан. Для проверки документов на въезде в область будут открыты контрольные пункты.

Это правило действует для всех туристов, в том числе неорганизованных. Если справки не окажется, придется либо вернуться назад, либо «пройти тестирование на коммерческой основе»,- заключил Фокин.

Нерабочие дни в шести регионах России, по решению местных властей, начались уже сегодня.

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