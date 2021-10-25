В Самарской школе тестируют камеры, которые могут распознавать людей с оружием

Аргументы Недели → Общество 13+

25 октября 2021, 12:36 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

После резонансных случаев вооруженных нападений на учащихся в российских школах начали тестирование «умных» камер. Они смогут распознавать людей с оружием еще на подходе к зданию и сами вызовут полицию.

По словам Глеба Дьяконова, директора по консалтингу компании NtechLab - разработчика системы, интерес к технологии проявили шесть крупных заказчиков, включая местные власти. А в одной из школ Самары уже идет тестирование.

Как рассказал Дьяконов, видеокамеры будут устанавливаться на подступах к школам. Как только будет зафискирован стрелок, устройство подаст сигнал на пульт охранника в школу. Если тот оперативно не отреагирует, система заблокирует входы в школу, подаст сигнал тревоги внутри учебного заведения и сообщит об угрозе в полицию.

Эксперты считают такое решение проблемы с безопасностью учебных заведений своевременным, но сомневаются в его эффективности. Камеры действительно смогут распознать крупное оружие вроде дробовика и винтовки, но небольшой пистолет отследят вряд ли. «Если пистолет спрятан в кармане, камеры его не увидят», - признают разработчики.

За последние 6 месяцев в России произошло три нападения вооруженных подростков на образовательные учреждения. Последнее из них случилось в Пермском крае, где шестиклассник намеревался убить сверстницу, которая издевалась над ним.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости