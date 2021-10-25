В России зафиксировали более 37,9 тысячи случаев коронавируса

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25 октября 2021, 11:55

медик, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекций сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 8 279 573. Темп прироста по стране достиг 0,46%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 37 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 387 (9,0%) без клинических проявлений»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 690 человек, умерли от коронавируса – 1069 пациентов, в частности, в Москве - 83, Санкт-Петербурге - 65, Нижегородской области - 42.

Ранее Научный центр «Вектор» впервые обнародовал фото дельта-штамма коронавирусной инфекции.

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