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В Белгородской области водителям автобусов запретили трогаться с места, пока все пассажиры не наденут маски

, 10:10 Источник: Bel.ru

В Белгородской области водителям автобусов запретили трогаться с места, пока все пассажиры не наденут маски
Автобусная остановка, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В Белгородской области водителям автобусов запретили начинать движение по маршруту, пока они не убедятся, что все пассажиры — в масках. Распоряжение об этом подписал врио вице-губернатора области, начальник департамента транспорта В. Базаров.

В регионе во всех общественных местах, в том числе на транспорте, действует масочный режим. Чтобы он соблюдался неукоснительно, чиновник распорядился: «запретить водителю транспортного средства отправляться с остановочного пункта по маршруту в случае нахождения в подвижном составе пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания». В случае нарушения масочного режима должностных лиц ждут штрафы.

Ранее сообщалось, что активно начали штрафовать антимасочников в Челябинской области. Только за одну неделю там было составлено около 300 протоколов об административных правонарушениях на тех, кто не надевает маски в магазинах и общественном транспорте.

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