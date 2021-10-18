В Челябинске устраивают проверки масочного режима

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18 октября 2021, 19:06 Анна Семенова

Многие челябинцы игнорируют масочный режим. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Более полусотни граждан будут оштрафованы за нарушения в транспорте и 290 – за нарушения в магазинах.

Четыре рейда на прошлой неделе провели в общественном транспорте. По словам заместителя мэра Челябинска по дорожному хозяйству Максима Куляшова, в результате этих проверок обнаружились 57 нарушителей масочного режима.

В отношении всех упрямцев полицией были возбуждены административные дела. Их ждут штрафы.

Коснулись проверки и торгово-развлекательных комплексов. Вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов отчитался, что 290 протоколов составили на посетителей «Родника» и «Алмаза».

Еще семь протоколов «схлопотали» предприятия общественного питания. Одна из проверенных организаций будет закрыта на некоторый срок.

Напоминаем, что в регионе действует масочный режим, обязательная вакцинация для сотрудников, работающих с людьми и проверка QR-кодов на мероприятиях, где находится более ста человек.

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