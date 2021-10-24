В Великобритании за сутки выявлено почти 40 тысяч новых случаев заражения COVID-19
24 октября 2021, 22:22
В Великобритании за сутки выявлено 39 962 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в Соединенном Королевстве за период пандемии число зарегистрированных случаев COVID-19 составило 8 773 674.
По сведениям британского правительства, за прошедшие сутки в стране скончались 208 человек, у которых коронавирусная инфекция было подтверждена.
Всего за период пандемии в Великобритании скончались с выявленным ковидом 139 533 человек. В британском Минздраве ранее заявили, что власти не собираются вводить в Великобритании самоизоляцию из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
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