В Великобритании за сутки выявлено почти 40 тысяч новых случаев заражения COVID-19

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24 октября 2021, 22:22

фото: pixabay.com

В Великобритании за сутки выявлено 39 962 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в Соединенном Королевстве за период пандемии число зарегистрированных случаев COVID-19 составило 8 773 674.

По сведениям британского правительства, за прошедшие сутки в стране скончались 208 человек, у которых коронавирусная инфекция было подтверждена.

Всего за период пандемии в Великобритании скончались с выявленным ковидом 139 533 человек.

В британском Минздраве ранее заявили, что власти не собираются вводить в Великобритании самоизоляцию из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 1 072 летальных исхода.

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