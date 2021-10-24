В России выявили более 35,6 тысячи случаев COVID-19

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24 октября 2021, 11:34

медик, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 8 241 643. Темп прироста по стране сохраняется на уровне 0,43%.

«За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 072 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 784 человека». – пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 5279, Санкт-Петербурге – 3297, Московской области – 3030, Самарской области – 1093 и Нижегородской области – 772.

Накануне было выявлено 37 678 случаев заражения коронавирусом.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал про особенность коллективного иммунитета.

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