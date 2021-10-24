Аргументы Недели Общество 13+

В России выявили более 35,6 тысячи случаев COVID-19

, 11:34

В России выявили более 35,6 тысячи случаев COVID-19
медик, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 8 241 643. Темп прироста по стране сохраняется на уровне 0,43%.

«За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 072 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 784 человека». – пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 5279, Санкт-Петербурге – 3297, Московской области – 3030, Самарской области – 1093 и Нижегородской области – 772.

Накануне было выявлено 37 678 случаев заражения коронавирусом. 

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал про особенность коллективного иммунитета. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Экс-комбриг ДНР Ходаковский предрек бегство военных Украины с азовского побережья в случае конфликта Киева с Россией

Экс-комбриг ДНР Ходаковский предрек бегство военных Украины с азовского побережья в случае конфликта Киева с Россией

Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток», предсказал бегство украинских военных с азовского побережья в случае конфликта Киева с Россией. Такой прогноз Ходаковский сделал в беседе со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью