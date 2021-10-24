Телеведущий Дмитрий Киселёв назвал актрису Марию Шукшину глупой, как пробка

Аргументы Недели → Общество 13+

24 октября 2021, 21:32

Дмитрий Киселёв, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

В России можно беcплатно привиться от коронавирусной инфекции COVID-19. В нашей стране зарегистрированы четыре собственные вакцины от ковида: "Спутник V", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Эпивак".

В Индии на этой неделе был привит миллиардный житель страны. Есть государства, в которых привиты порядка 70 процентов населения. А в России только треть населения привились.

Актриса Мария Шукшина известна как противница прививок от COVID-19. Она пишет об этом в соцсетях. По мнению Киселёва, Шукшина делает на протесте против вакцинации себе общественное имя и собирает вокруг себя подобных, хотя в теме "глупа, как пробка". Киселёв заявил, что такая же невежественная Анастасия Волчкова. Балерина думает, что вакцинация грозит онкологией и СПИДом.

Ничего не понимает, не пытается разобраться Никита Джигурда. Киселёв рассказал, что певец Александр Серов не хотел сделать прививку и тяжело переболел ковидом.

Он отметил, что привиться и остановить пандемию призывают медики, министры, главы регионов, учёные. Пациенты, попавшие в реанимацию с тяжелым течением коронавирусной инфекцией, говорят, что лучше сделать прививку, чем так тяжело болеть.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 8 241 643. Темп прироста по стране сохраняется на уровне 0,43%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости