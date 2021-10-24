Доктор Тимаков рассказал, какие органы человека чаще всего поражает коронавирус

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24 октября 2021, 19:13

Евгений Тимаков, Фото из соцсети Fаcebook

У коронавирусной инфекции есть "любимые органы", которые поражаются при заражении чаще других. Врач-инфекционист, вакцинолог, педиатр Евгений Тимаков рассказал, что коронавирусная инфекция в первую очередь нападает на легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник.

Доктор Тимаков в эфире радиостанции "Вести ФМ" рассказал, что сосудистые реакции и тромбообразование возникает, поскольку вирус поражает легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов.

Врач-инфекционист отметил, что вирус также активно поражает кишечник и печень, так как там тоже много рецепторов. Печень больше поражается у взрослых и больных, а у детей — кишечник.

Тимаков добавил, что инфекция нового типа повреждает иммунологическую память, и в связи с этим переболевшие начинают заражаться другими разными инфекциями, чаще болеть.

У них могут обостряться герпетические заболевания, которые "скрывались" в организме до коронавируса.

Тимаков ранее заявил, что COVID-19 переболеют все, и ковид остается навсегда.

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