Доктор Тимаков уверен, что коронавирус останется навсегда

Аргументы Недели → Общество 13+

13 октября 2021, 15:11 Источник: РИА Новости

Евгений Тимаков, Фото из соцсети Fаcebook

Врач-инфекционист, педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что коронавирусной инфекцией COVID-19 переболеют все, и ковид остается навсегда. По словам доктора Тимакова, у детей сформируется иммунитет, и для нового поколения коронавирусная инфекция COVID-19 будет как "обычный сезонный коронавирус".

Вакцинолог отметил, что сейчас растянутая по времени третья волна ковида. Доктор Тимаков полагает, что большая часть населения, в том числе и дети, проконтактирует с новым штаммом коронавируса "дельта", которым дети сейчас болеют чаще.

Вакцинолог заявил о существовании "клеток памяти", которые при каждой встрече с коронавирусом "обучаются".

Тимаков раскрыл, что даже при соблюдении масочного режима появляется маленькое количество вируса.

По его словам, это аналог вакцинации, происходит обучение организма к встрече различных штаммов коронавирусной инфекции. "И как бы коронавирус не хотел, эти "клетки памяти" у вас останутся" , - полагает вакцинолог.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости