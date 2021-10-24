Представитель посольства США в Москве Джейсон Ребхольц разъяснил ситуацию с американскими визами для граждан России

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24 октября 2021, 17:05 Источник: РИА Новости

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Российские граждане имеют право подавать заявления на неиммиграционные визы во всех посольствах и консульствах США. Пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц разъяснил ситуацию с американскими визами для граждан России.

Госдеп США внёс россиян в список «бездомных национальностей» и обязал российских граждан для получения иммиграционной визы обращаться в американское посольство в Варшаве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала процедуру получения американской иммиграционной визы для россиян в ХХI веке в Польше как «настоящий ад». По ее мнению, это «удар по людям, которые искренне поверили западной мысли о свободе передвижения», «удар по семьям и родственникам», тем связям, которые образуют «живую ткань отношений между странами и населяющими их народами», а не только по туризму и культурному обмену.

Джейсон Ребхольц сообщил, что на сайте посольства США в Москве есть информация о том, что граждане РФ могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США.

Как он уточнил, это продолжается довольно продолжительное время.

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