Захарова: США превратили процедуру получения визы для россиян в «настоящий ад»

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24 октября 2021, 15:02

Мария Захарова, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала включение россиян в список «бездомных национальностей». Теперь США рекомендуют гражданам РФ отправлять заявки на визу в Варшаву.

«Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма»,- написала дипломат в своем Телеграм-канале.

По ее словам, в Госдепартаменте «давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить». Захарова отметила, что много лет американцы «разрушали» не ими созданную систему оказания консульских услуг в РФ: закрывали консульства, сокращали штат работников, экспериментировали с тем, насколько российский симметричный ответ отличается от зеркального.

«Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?» - добавила она.

Дипломат считает, что это «удар по людям, которые искренне поверили западной мысли о свободе передвижения», «удар по семьям и родственникам», тем связям, которые образуют «живую ткань отношений между странами и населяющими их народами», а не только по туризму и культурному обмену.

«Хочется спросить, где же все эти высокие идеалы, о которых столь часто рассуждают по ту сторону Атлантики? Ведь как только доходит до дела и судеб конкретных людей, правам человека внезапно не находится места в списке приоритетов Вашингтона»,- резюмировала представитель МИД.

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