Аналитики перечислили бюджетные направления для отдыха на Новый год из Москвы и Санкт-Петербурга

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24 октября 2021, 13:58 Источник: RT

самолет, фото: pixels.com

Сервис для планирования путешествий составил подборку бюджетных направлений на новогодние праздники из Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующее исследование опубликовал RT.

Аналитики считают, что москвичам выгоднее всего улететь в Санкт-Петербург, куда авиабилеты стоят от 1250 рублей, а также в Сочи - билеты от 1300 рублей и Казань –билеты от 1500 рублей.

Также жители столицы могут отправиться на Новый год во Владикавказ за 1900 руб. В то же время перелет до Уфы, Ставрополя или Ульяновска будет стоить от 2000 руб., до Калининграда или Петрозаводска – от 2100 руб.

Самыми дорогими направлениями, по версии портала, станут Краснодар и Минеральные Воды (от 2200 рублей), Оренбург (от 2400 рублей), Пермь (от 2500 рублей), Махачкала и Астрахань (от 2600 рублей).

При этом для петербуржцев самым дешевым будет перелет до Москвы - от 1250 руб.

Далее в списке идет Брянск - от 2500 руб., Сочи или Калининград - от 3300 руб. Нижний Новгород - от 3450 рублей, Казань и Тюмень - от 3500 руб.

Замыкают топ выгодных направлений из Петербурга Архангельск - от 3800 руб. и Ставрополь - от 4000 руб.

Специалисты проанализировали средние минимальные цены на авиабилеты в одну сторону из Москвы и Санкт-Петербурга по топ-50 наиболее популярных направлений в период с 30 декабря по 9 января.

Ранее сообщалось, что спрос на перелеты по России в дни вынужденных выходных вырос в полтора раза. Однако 12% приходится на зарубежные страны: Узбекистан, Армения, Турция, Киргизия, Азербайджан, Молдова, Белоруссия, Кипр, Казахстан и Египет.

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