Спрос на перелеты по России в дни вынужденных выходных вырос в полтора раза

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21 октября 2021, 15:24 Источник: Коммерсантъ

Самолет, Aleksander Polyakov/globallook.com

Количество поисковых запросов на авиабилеты после объявления нерабочими дней с 28 октября по 7 ноября, рекордно выросло. Об этом сообщили в авиакомпании «Победа» и сервисе путешествий «Туту.ру».

«Вчера после объявления недели нерабочих дней зафиксирован аномальный всплеск запросов билетов на соответствующие даты в Калининград, Иркутск и Сочи»,— сказал представитель лоукостера «Победа».

Аналитический центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру"отметил рост спроса на перелеты по России в полтора раза. «Число возвратов тоже растет, однако их доля составляет не более 5% от продаж», - сказал представитель компании. На зарубежные направления приходится лишь 12% купленных билетов. Самые популярные страны: Узбекистан, Армения, Турция, Киргизия, Азербайджан, Молдова, Белоруссия, Кипр, Казахстан и Египет.

Сегодня отмечен также значительный рост интереса россиян к зарубежным поездкам в дни вынужденных выходных, объявленных правительством.

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