Медицинские организации будут работать круглосуточно с 30 октября по 7 ноября

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24 октября 2021, 12:58 Источник: сайт Правительства

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медицинские организации буду работать круглосуточно в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в воскресенье, 24 октября, в пресс-службе правительства.

«Федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведомственные организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам, в том числе лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё (далее – организации), определить режим работы данных организаций в нерабочие дни ... обеспечив: сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции»,- говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что с 28 октября по 7 ноября в Москве ужесточат ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе.

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