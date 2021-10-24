Синоптик Тишковец предупредил москвичей о «самой холодной ночи» с начала осени

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ожидает самая холодная ночь с начала осени. По его словам, 24 октября температура может опуститься до минус 3.
«В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится, но похолодание усилится, ударят заморозки. В Москве – от -1 до -3, в Подмосковье – от ноля – до -5. Это будет самая холодная ночь в текущем сезоне», - пояснил эксперт.
Тишковец добавил, что утром на дорогах образуется корка льда толщиной в 1-2 миллиметра. Он призывает пешеходов и автомобилистов быть осторожнее.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал 25 октября в Москве самым холодным днем на предстоящей неделе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.