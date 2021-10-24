Синоптик Тишковец предупредил москвичей о «самой холодной ночи» с начала осени

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24 октября 2021, 11:27 Источник: РИА Новости

заморозки, фото: pixels.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ожидает самая холодная ночь с начала осени. По его словам, 24 октября температура может опуститься до минус 3.

«В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится, но похолодание усилится, ударят заморозки. В Москве – от -1 до -3, в Подмосковье – от ноля – до -5. Это будет самая холодная ночь в текущем сезоне», - пояснил эксперт.

Тишковец добавил, что утром на дорогах образуется корка льда толщиной в 1-2 миллиметра. Он призывает пешеходов и автомобилистов быть осторожнее.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал 25 октября в Москве самым холодным днем на предстоящей неделе.

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