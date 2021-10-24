Количество умерших за сутки от ковида южноуральцев достигло 30

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24 октября 2021, 09:54 Анна Семенова

Прививка защитит от смертельного исхода. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Антирекорды обновляются каждый день.

Закрыли больничные листы и вышли на работу и учебу за сутки 198 южноуральцев. На их место пришли 436 заболевших, двое из которых школьники. Обновился антирекорд по смертям. За сутки с вирусом не справилось 30 человек, за последнее время это самая большая цифра.

Сегодня в регионе лечится от коронавируса 13 193 человека. Наша область занимает 31 место в стране по напряженности с заболеваемостью. По словам вице-губернатора Ирины Гехт, свободный коечный фонд для ковидных пациентов сегодня составляет 1,8%. Но при необходимости будут разворачивать резервные базы в больницах. Из федерального бюджета на закупку лекарств выделено 4,7 миллиарда рублей. Область планирует закупить лекарства на ноябрь и декабрь.

Напоминаем, что с 30 октября в Челябинске объявлены недельные «каникулы». В это время попасть в ТРК и другие общественные места можно будет только при наличии QR-кода.

Сделать прививку можно сегодня, расписание здесь.

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