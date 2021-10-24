Юрист Кофанов объяснил, кого могут уволить с 30 октября по 7 ноября за отказ выйти на работу

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24 октября 2021, 08:26 Источник: URA.RU

офис, фото: pixels.com

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, кто может отдыхать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Этот период в России объявлен выходными в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

«На работодателей возлагается ответственность за выход или невыход работников для выполнения должностных обязанностей … организации сами определяют количество сотрудников для поддержания полноценного функционирования компании. В эту категорию входят те, кто перечисляет заработную плату, охранники и так далее. За эти дни доплата не идет», - пояснил он.

Кофанов отметил, что сотрудники работают по своему графику. По его словам, для других категорий людей штрафов за невыход на работу нет, но есть риск увольнения. Юрист уточнил, что в таком случае работодатель должен доказать, почему ему необходимо присутствие именно этого человека на рабочем месте.

Его коллега руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич добавил, что предприятия, которые подпадают под указ президента, не работают, и заставить выйти людей на работу, соответственно, нельзя.

Ранее эксперт по финансам московского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Вешаев рассказал, как «удаленка» сказалась на рабочем процессе в компаниях.

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