Эксперт по финансам Вешаев заявил, что «удаленка» изменила рабочий процесс в компаниях

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23 октября 2021, 11:42

работа из дома, pixabay.com

Эксперт по финансам московского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Вешаев рассказал, как "удаленка" сказалась на рабочем процессе в компаниях.

Павел Вешаев отметил, что те, кто раньше не мыслил об удаленной работе компании, теперь даже не задумываются о том, чтобы вернуть сотрудников в офисы.

По мнению эксперта, дистанционная работа дала очень четкую оценку персонала – руководству стало понятно, от чьих услуг вполне можно отказаться.

Специалист в беседе с RT заметил, что в связи с переходом на удаленный формат работы начали более активно внедряться системы постановки и контроля задач, развились понятные системы совещаний с записями достигнутых договоренностей.

Вешаев также обратил внимание на то, что людям стало "объективно тяжелее работать", поскольку рабочие и бытовые вопросы смешались, рабочий день стал ненормированным, вследствие чего у многих возникли стрессы и выгорание.

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