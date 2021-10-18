Психолог Бояринова заявила, что возможный локдаун способен привести к стрессу и конфликтам в семьях

Семейный психолог Светлана Бояринова в рамках разговора с журналистами в понедельник, 18 октября, заявила, если всех переведут на удаленку, это станет большим стрессом как для родителей, так и для детей.
Светлана Бояринова отметила, что в случае возможного локдауна все члены семьи вынуждены будут постоянно находиться в одном пространстве, вследствие чего начнет расти уровень стресса.
Семейный психолог в беседе с Общественной службой новостей уточнила, что самоизоляция способна привести не только к конфликтам в семье и разводам, но также к повышенному давлению и прочим проблемам со здоровьем.
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