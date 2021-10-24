Эксперт Григорьева предупредила россиян о повышении пенсии в ноябре

Аргументы Недели → Общество 13+

24 октября 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

пенсионер, фото: pixels.com

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила, что в 2021 году размер страховых выплат по старости достиг 6 044,48 рублей. По ее словам, в ноябре 80-летних пенсионеров ожидает надбавка.

Григорьева пояснила, что россияне, которым в октябре исполнилось 80 лет, смогут получить двойной размер этой страховой выплаты - 12 088,96 рубля. Она уточнила, в России не предусмотрены индексации пенсий работающих пенсионеров.

«Если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным»,- подчеркнула она.

Эксперт добавила, что плановое повышение пенсии также полагается бывшим летчикам и шахтерам. Григорьева напомнила, что с 1 февраля 2021 года увеличился средний размер доплат для этой группы пенсионеров. Они подлежат пересмотру каждые три месяца, следующий должен произойти 1 ноября, отметила замдекана.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости