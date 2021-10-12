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В Москве увеличат минимальный размер пенсии до 21 193 рублей

, 16:14

В Москве увеличат минимальный размер пенсии до 21 193 рублей
женщина, фото: pixels.com

В Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве увеличат с 20 222 до 21 193 рублей в месяц.
В последний раз ее повышали в январе 2021 года - на 3,7% с 19 500 до 20 222 рублей.

В пресс-службе пояснили, что городская доплата позволит увеличить размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предполагается по федеральному законодательству.

Также в проект бюджета на 2022 год заложили индексацию социальных пособий, зарплаты педагогов, медиков, соцработников и др. бюджетников на 4,8%.

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