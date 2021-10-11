Эксперт Звенигородский объяснил, как получить пенсию умершего супруга

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11 октября 2021, 08:49 Источник: радио Sputnik

пенсионеры, фото: pixels.com

Независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский рассказал, как на законных основаниях получить страховую пенсию родственника. Деньги нельзя просто унаследовать, но данные о размере выплаты будут сохранены.

Звенигородский пояснил, что человек имеет право использовать данные о размере пенсионных отчислений умершего супруга. Эксперт добавил, что нужно оформить заявление на получение выплаты.

«Когда второй супруг, допустим, это жена, выходит на пенсию, то она может запросить у ПФР данные о размере накопленной страховой пенсии умершего мужа. Если пенсия мужа окажется выше той, что она получает, то жена имеет право написать заявление о переходе на пенсию мужа. Но она будет не стопроцентная, которая должна была быть у мужа, а 75%»,- уточнил специалист в беседе радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что родители студентов, учащихся на очном отделении, могут получать повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности.

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