ПФР: Родители-пенсионеры студентов-очников могут получать повышенную пенсию

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1 октября 2021, 21:14 Источник: РИА Новости

Natalya Loginova/Russian Look

Родители студентов, учащихся на очном дневном отделении, могут получать повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности. В отделении Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Москве и Московской области пояснили, что повышенную пенсию будут выплачивать, пока ребенок не закончит обучение или не достигнет 23 лет.

Прибавка к пенсии положена и в случае, если ребенок учится в вузе за границей.

Родители-пенсионеры, дети которых еще не достигли 18 лет, также имеют право на большую пенсию, независимо от обучения, но по достижении совершеннолетия необходимо подтвердить, что их ребенок студент и не трудоустроен.

На повышенные выплаты могут также претендовать российские граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.

Перерасчет пенсии производится с первого числа месяца, следующего за обращением с заявлением в органы ПФР.

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