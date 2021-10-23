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Соловьев осудил Собчак, которая из-за свадьбы в Италии не пришла на похороны погибшей при ДТП в Сочи

, 22:59

Соловьев осудил Собчак, которая из-за свадьбы в Италии не пришла на похороны погибшей при ДТП в Сочи
Владимир Соловьев, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Известный телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение своей коллеги Ксении Собчак, которая вела свадьбу бывшего заместителя главы министерства финансов России Андрея Вавилова в Италии в день похорон погибшей при ДТП в Сочи девушки.

«А Собчак вела свадьбу в Италии…никаких параллелей. Просто наблюдение. На похоронах Екатерины Тарасовой Собчак никто не видел?» - написал журналист в своем Телеграм-канале.

В пример Соловьев привел ситуацию с актером Алеком Болдуиным, который выстрелил из пистолета в оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке вестерна «Ржавчина», и посетил закрытую церемонию прощания с ней. Знаменитость заверили, что патроны были холостые.

Также пострадал режиссер фильма Джлу Соузе, который стоял за спиной погибшей. Пуля попала в ключицу.

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