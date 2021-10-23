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В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу с 30 октября по 7 ноября

, 22:35

В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу с 30 октября по 7 ноября
Санкт-Петербург, фото: pixels.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении новых антиковидных ограничений в период с 30 октября по 7 ноября. Эти дни объявлены в России нерабочими.

В Санкт-Петербурге временно приостанавливается работа общепита, за исключением предприятий на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых. Отмечается, что остальные заведения могут работать только через доставку и навынос.
Также прекратят работу объекты розничной торговли, кроме аптек, заправок, объектов без торгового зала, а также магазинов с продовольствием и товарами первой необходимости.

Кроме того, в городе приостанавливается работа салонов красоты (кроме парикмахерских), косметических салонов, СПА, массажных салонов, соляриев, бань и ветеринарных клиник (в них можно будет обратиться только за экстренной помощью).

Принято решение временно закрыть фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, зоопарки и др. развлекательные объекты, а также букмекерские конторы и помещения тотализаторов.

При этом музеи и театры зрители смогут посетить только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, или справок о медотводе.

В нерабочие дни заселять в гостиницы и пансионаты будут только после предъявления QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

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