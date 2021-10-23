Психолог Решетникова назвала три состояния после коронавируса, при которых нужно обратиться к врачу

Психолог Марина Решетникова рассказала о трех эмоциональных состояниях после новой коронавирусной инфекции, требующих обращения к врачу. По ее словам, эти признаки могут появляться и при других ОРВИ, а длиться до нескольких месяцев.
Решетникова отметила, что после перенесенного коронавируса может наблюдаться снижением работоспособности, которое проявляется себя как синдром хронической усталости.
Также у переболевших пациентов появляется склонность депрессии, часто ухудшается настроение, добавила психолог.
Еще одним поводом для записи к специалисту Решетникова назвала уменьшение интереса к жизни и получению удовольствия.
Ранее травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский объяснил, как избавиться от депрессивного состояния после COVID-19.
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