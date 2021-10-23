Эксперт Катасонов назвал способы справиться с повышением цен на товары в России

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2021, 21:58 Источник: Свободная пресса

девушка, фото: pixels.com

Доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов прокомментировал прогнозы о подорожании одежды, хлеба, фруктов, овощей, молока и мяса к концу 2021 года. По его словам, просто напечатать много денег и поднять зарплаты российскому населению не получиться.

Экономист пояснил, что в таком случае начнется гиперинфляция.

«Инфляция - это нарушение баланса между денежной и товарной массой, деньги будут обесцениваться, а цены, соответственно, расти. Нужно, наоборот, снижать объем денежной массы. Но и это только полдела. Нужно еще управлять товарно-денежной массой. Это как плыть на лодке с двумя веслами: работать должны оба весла, только тогда она будет двигаться в нужном направлении. Нужно направлять денежную массу на увеличение товарного производства»,- цитирует его слова газета «Свободная пресса».

Катасонов напомнил, что половину российского рынка занимают импортные товары. Он считает, что если страна не хочет зависеть от колебаний валютного курса, то необходимо провести импортозамещение, «о котором уже говорят двадцать лет». Экономист уверен, что способы справиться с инфляцией и ценами есть, но пора их использовать.

«Потому как через 10 лет с такими ценами и зарплатами вместо следующей переписи населения будет перекличка»,- заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что к новому году россиян ожидает повышение цен на некоторые товары.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости