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В США от продолжительной болезни умер российский миллиардер Гапонцев

, 19:48 Источник: Forbes

В США от продолжительной болезни умер российский миллиардер Гапонцев
Валентин Гапонцев, фото: kremlin.ru

В США на 83-м году жизни скончался российский бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев. Об этом в субботу, 23 октября, сообщил его сын.

Источник, близкий к семье, уточнил, что Гапонцев умер 22 октября от продолжительной болезни. На протяжении нескольких лет миллиардер боролся с онкологией. Точная причина смерти бизнесмена пока не раскрывается.

Валентин Гапонцев - основатель одного из крупнейших в мире производителей промышленных лазеров IPG Photonics. Бизнесмен родился во Львове в 1939 году. В 1961 г. окончил Львовский политехнический институт, работал в одном из конструкторских бюро Министерства радиопромышленности СССР. В 1964 г. поступил в очную аспирантуру Московского физико-технического института.

В 2010 г. стал лауреатам Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий. 

В 2020 году вошел в список Forbes как один из предпринимателей, увеличивших состояние во время пандемии самыми быстрыми темпами.

Ранее сообщалось, что в Москве скоропостижно умер конструктор истребителя Су-30 Игорь Емельянов.

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