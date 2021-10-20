В Москве ушел из жизни конструктор истребителя Су-30 Игорь Емельянов

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20 октября 2021, 08:59

Игорь Емельянов, фото: sukhoi.org

В Москве скоропостижно умер конструктор истребителя Су-30 Игорь Емельянов. Представитель высшего технического руководства ОКБ Сухого Игорь Емельянов ушел из жизни 16 октября. Авиаконструктору, заслуженному изобретателю РСФСР Игорю Емельянову было 86 лет.

О кончине известно авиаконструктора сообщила компания "Сухой".

Игорь Викторович Емельянов в 1958 году окончил Московский авиационный институт (МАИ), после чего поступил на работу в ОКБ Сухого. Он трудился в должностях от инженера-конструктора до ведущего конструктора по особо сложным объектам и начальника отдела. Руководил разработкой и испытаниями топливных систем самолетов Су-9, Су-15, Су-25, Су-27, Су-30, Ил-62, Т-4, Т-22.

В 1991 году Игоря Емельянова назначили заместителем Главного конструктора, в 1992-м — Главным конструктором-руководителем темы по созданию, испытанию и внедрению в серийное производство Су-30. Возглавлял конкурсный проект учебно-тренировочного С-54. Возглавлял программу по созданию самолета Су-30МКК. С 2000 года являлся консультантом в составе Совета старейшин.

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