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Лидер группы «Агата Кристи» Самойлов сожалеет об использовании мата на сцене «Ельцин Центра»

, 17:25 Источник: Газета.ру

Лидер группы «Агата Кристи» Самойлов сожалеет об использовании мата на сцене «Ельцин Центра»
Вадим Самойлов, Фото: Anton Belitsky/Russian Look/globallookpress.com

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов прокомментировал свои слова на сцене «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. Он подтвердил, что учреждение является «центром антигосударственной пропаганды».

«Да, Ельцин-центр действительно является центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности. Вся метафора о том, что до Бориса Николаевича Россия была темной, а он пришел, и она стала светлой», - отметил музыкант.

Самойлов добавил, что 90-е года для него не были светлыми. По словам артиста, это было «временем разрушения государства, предательства элиты». Он сожалеет, что употреблял матерные выражения во время выступления на фестивале.

Ранее Вадим Самойлов раскритиковал деятельность «Ельцин Центра» во время фестиваля «Ночь музыки». Он заявил, что учреждение занимается контрпропагандой, а также высказался об ЛГБТ. 

«Ельцин Центр» готов прекратить сотрудничество с организаторами «Ночи музыки» и самим артистом. 

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