Солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов обвинил «Ельцин Центр» в контрпропаганде во время своего концерта

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2021, 16:47 Источник: РИА Новости

Вадим Самойлов, Фото: Anton Belitsky/Russian Look/globallookpress.com

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов раскритиковал деятельность «Ельцин Центра» во время фестиваля «Ночь музыки». Концерт артиста проходил в этом учреждении.

«Привет, "Ельцин Центр", мы вас факаем. Вы нам тут площадки предоставляете, но мы знаем, чем вы здесь занимаетесь, вы занимаетесь контрпропагандой», - высказал он во время своего выступления на сцене.

Также исполнитель высказался против ЛГБТ-пропаганды. Он призывает не «выпячивать свои сексуальные пристрастия» и не прививать их молодому поколению. По словам музыканта, у него есть друзья нетрадиционной ориентации, но «они нормальные, скромные люди».

Отмечается, что после слов Самойлова многие зрители начали покидать зал.

Позже на сцену вышел директор фестиваля Евгений Горенбург и публично извинился за слова артиста. Он назвал слова Самойлова в адрес людей, которые работают в Ельцин Центре, «абсолютно неуместными».

При этом «Ельцин Центр» готов прекратить сотрудничество с организаторами «Ночи музыки», а также надеется больше не увидеть Самойлова в стенах учреждения. В пресс-службе центра заявили о приверженности к «общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте – уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации». Представитель учреждения отметил, что в центре с неуважением относятся к тем, «кто оскорбляет и унижает людей».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости