В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса – 1 075
23 октября 2021, 11:20
За прошедшие сутки в России скончались 1 075 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Вышеуказанный показатель, согласно данным оперштаба, стал максимальным с начала пандемии.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией уточнили, что за минувшие 24 часа, в частности, в Москве скончались 82 пациента с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 67, в Краснодарском крае – 42. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 229 528 человек.
Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки зарегистрировали 37 678 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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