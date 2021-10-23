В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса – 1 075

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23 октября 2021, 11:20

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 1 075 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Вышеуказанный показатель, согласно данным оперштаба, стал максимальным с начала пандемии.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией уточнили, что за минувшие 24 часа, в частности, в Москве скончались 82 пациента с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 67, в Краснодарском крае – 42. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 229 528 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки зарегистрировали 37 678 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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