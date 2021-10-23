В России выявлено максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки – 37 678

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23 октября 2021, 11:08

анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России зарегистрировали 37 678 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в субботу, 23 октября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, данный показатель стал максимальным с начала пандемии. Новые случаи заражения за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 3 250 (8,6%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 8 205 983 случаев заражения.

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