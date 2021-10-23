Эпидемиолог Пшеничная допустила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется к концу года

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что к концу года показатели заболеваемости коронавирусом в РФ могут стабилизироваться.
Наталья Пшеничная в рамках беседы с журналистами допустила, что в декабре цифры, характеризующие уровень заболеваемости в стране, будут "более спокойными".
Ранее эпидемиолог предположила, что ограничений, которые вводятся на территории России, будет достаточно для остановки роста заболеваемости. Успеха, по мнению Пшеничной, можно добиться если население страны продолжит активно вакцинироваться и тщательно соблюдать меры предосторожности.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.