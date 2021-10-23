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Эпидемиолог Пшеничная допустила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется к концу года

, 09:49 Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог Пшеничная допустила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется к концу года
тесты на COVID-19, pixabay.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что к концу года показатели заболеваемости коронавирусом в РФ могут стабилизироваться.

Наталья Пшеничная в рамках беседы с журналистами допустила, что в декабре цифры, характеризующие уровень заболеваемости в стране, будут "более спокойными".

Ранее эпидемиолог предположила, что ограничений, которые вводятся на территории России, будет достаточно для остановки роста заболеваемости. Успеха, по мнению Пшеничной, можно добиться если население страны продолжит активно вакцинироваться и тщательно соблюдать меры предосторожности.

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