Биохакер Исаев посоветовал людям с медотводом к вакцинации от COVID-19 уехать за город

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23 октября 2021, 08:00 Источник: ТАСС

дача, pixabay.com

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, биохакер Андрей Исаев порекомендовал гражданам России, имеющим медотвод к вакцинации, уехать за город.



Андрей Исаев в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что люди, которые не могут по медицинским показаниям пройти вакцинацию, должны максимально ограничить контакты, перейти на удаленный режим работы, соблюдать жесткий масочный режим, а также, желательно, уехать за город.

Эксперт уточнил, что существуют категории граждан с пожизненным медотводом. По мнению Исаева, такие люди наиболее уязвимы в период пандемии. Они, как считает специалист, не могут позволить себе такой же образ жизни, как у вакцинированных.

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