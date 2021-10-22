Эксперт Татьяна Руженцова: пожизненным противопоказанием к вакцинации против COVID-19 может быть лишь тяжелая аллергия

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22 октября 2021, 11:46 Источник: ТАСС

Вакцинация, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Пожизненным противопоказанием к вакцинации против ковида может быть лишь тяжелая аллергия. Об этом заявила замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания - временные", - сказала Руженцова в интервью ТАСС.

Те, у кого есть медотвод от вакцинации, должны с особой тщательностью соблюдать санитарные нормы, отметила эксперт: избегать многолюдных мест, контактов с возможными вирусоносителями, советоваться с лечащим врачом относительно приема профилактических препаратов.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России рекомендует выдавать временный медотвод на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, который его выдал.

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