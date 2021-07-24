Минздрав РФ предложил выдавать временный медотвод от вакцинации к коронавирусу перед консультацией с врачом

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24 июля 2021, 16:47

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Министерство здравоохранения России рекомендует выдавать временный медотвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции с последующей консультацией с врачом. Справка о противопоказаниях выдается на 30 дней.

«В случае, если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 - на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний», - пояснили в ведомстве.

При этом, если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против коронавируса, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, который ее выдал. Причинами для выдачи постоянного метотвода являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или препарату, содержащему аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания.

В ведомстве добавили, что в случае обнаружения признаков острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний делать прививку можно только через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. Решение о выдаче медотвода принимает врачебная комиссия в учреждении, где наблюдается пациент.

Несоблюдение противопоказаний и необоснованные медотводы от вакцинации приводят к тому, что пациенты с соматической патологией, аллергией, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями «оказываются беззащитными перед COVID-19, который у них протекает особенно тяжело», отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения против коронавирусной инфекции.

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