Минздрав РФ предложил выдавать временный медотвод от вакцинации к коронавирусу перед консультацией с врачом

Министерство здравоохранения России рекомендует выдавать временный медотвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции с последующей консультацией с врачом. Справка о противопоказаниях выдается на 30 дней.
«В случае, если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 - на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний», - пояснили в ведомстве.
При этом, если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против коронавируса, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, который ее выдал. Причинами для выдачи постоянного метотвода являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или препарату, содержащему аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания.
В ведомстве добавили, что в случае обнаружения признаков острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний делать прививку можно только через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. Решение о выдаче медотвода принимает врачебная комиссия в учреждении, где наблюдается пациент.
Несоблюдение противопоказаний и необоснованные медотводы от вакцинации приводят к тому, что пациенты с соматической патологией, аллергией, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями «оказываются беззащитными перед COVID-19, который у них протекает особенно тяжело», отметили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что Минздрав обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения против коронавирусной инфекции.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости