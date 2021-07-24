Минздрав РФ перечислил противопоказания к вакцинации

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24 июля 2021, 15:59

Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции. В документе указаны противопоказания к вакцине «ЭпиВакКорона».

«Тяжелые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона»,- сказано в тексте.

В рекомендациях говорится, что вакцины против коронавируса, исходя из известных данных, не представляют опасность для беременных женщин или плода. Однако риск тяжелого течения COVID-19 имеют беременные женщины с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек и заболеваниями печени.

«Применять вакцину Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода»,- уточнил в Минздраве, отметив, что целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения коронавируса с 22 недель беременности.

Также в ведомстве без ограничений рекомендуют прививаться «Спутником V» всем пациентам с онкологическими заболеваниями, завершившим курс противоопухолевого лечения, вне зависимости от стадии заболевания.

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