В ПФР заявили, что период нерабочих дней в стране не скажется на перечислении пенсионных выплат

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23 октября 2021, 07:09 Источник: Российская газета

рубли, pixabay.com

В Пенсионном фонде (ПФР) сообщили журналистам, что период нерабочих дней в стране из-за всплеска COVID-19 не скажется на перечислении пенсионных выплат как в финансовые, так и в доставочные организации.

В ведомстве уточнили, что какие-либо изменения могут коснуться исключительно деятельности клиентских служб ПФР. Гражданам Российской Федерации рекомендуют заблаговременно уточнять графики работы отделений фонда.

Подчеркивается, что почтальоны доставят пенсии и пособия в соответствии с расписанием, согласованным с региональными отделениями ПФР.

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