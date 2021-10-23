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В ПФР заявили, что период нерабочих дней в стране не скажется на перечислении пенсионных выплат

, 07:09 Источник: Российская газета

В ПФР заявили, что период нерабочих дней в стране не скажется на перечислении пенсионных выплат
рубли, pixabay.com

В Пенсионном фонде (ПФР) сообщили журналистам, что период нерабочих дней в стране из-за всплеска COVID-19 не скажется на перечислении пенсионных выплат как в финансовые, так и в доставочные организации.

В ведомстве уточнили, что какие-либо изменения могут коснуться исключительно деятельности клиентских служб ПФР. Гражданам Российской Федерации рекомендуют заблаговременно уточнять графики работы отделений фонда.

Подчеркивается, что почтальоны доставят пенсии и пособия в соответствии с расписанием, согласованным с региональными отделениями ПФР.

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