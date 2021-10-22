Главврач Коммунарки Денис Проценко: подобные «выходные» будут повторяться, пока мы не наработаем коллективный иммунитет

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2021, 12:50 Источник: Денис Проценко

Фото из соцсетей

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в своем телеграм-канале спрогнозировал возможность повторения локдауна, пока не будет наработан коллективный иммунитет.

Сегодня в красной зоне больниц, по словам врача, идет настоящая война. Свободных коек остается все меньше, поэтому «сейчас без паузы никак нельзя». «Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет. При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом. Да и в системе здравоохранения нашей страны невозможно абсолютно все имеющиеся койки сделать инфекционными».

Проценко предположил, что «выходные», подобные тем, что введены сейчас, будут повторяться. До тех пор, «пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ. Мы уже потеряли слишком много времени!» - заключил врач.

Незадолго до введения «нерабочих дней» Денис Проценко предупреждал: ситуация с COVID- 19 если не критическая, то близка к этому.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости