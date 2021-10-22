Блогеры купили квартиру омской пенсионерке, которая 35 лет прожила в бочке

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22 октября 2021, 17:01 Источник: Znak

Светлана Чернова, trishhhh_duble2 / Instagram

Жительнице Омска, которая 35 лет прожила в железной бочке, блогеры купили квартиру. Они собрали для пенсионерки 2,3 млн рублей.

Сбор объявила омская блогер по имени Елена, у которой около 50 тысяч подписчиков в сети. «Квартира очень хорошая, теплая, уютная, с ремонтом. В доме постройки 2012 года, рядом березовая роща и все магазины под рукой», - написала она. Денег хватило не только на квартиру, но и мебель, бытовую технику.

Ранее сообщалось, что бочку Светлане Черновой 35 лет назад предложили как временное жилье, но в обещанную квартиру так и не переселили. После того как на Чернову обратили внимание СМИ, власти предложили ей жилье по коммерческому найму. Как рассказала блогер Елена, Светлана пересмотрела все предложенное жилье. Оно оказалось «напрочь убитым». После этого девушка и объявила сбор денег.

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