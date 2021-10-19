Россиянка прожила в бочке 35 лет

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19 октября 2021, 08:21 Анастасия Иванова

Жительница Омска Светлана Чернова, которая на протяжении 35 лет занимала ржавую железную бочку, согласилась переехать в муниципальное жилье по коммерческому найму.

Представители мэрии встретились со Светланой и предложили ей жилье по коммерческому найму. Чернова предварительно согласилась, подтвердив намерение письменным согласием. Плата за квартиру достигнет от 800 до 3.000 рублей. По поводу переезда пенсионерки в департамент жилищной политики направят документы.

Изначально ей предлагали переехать в центр, который предоставляет социальное обслуживание гражданам старших возрастных групп, однако женщина отказалась. Свое решение жительница объяснила страхом остаться без денег, отметив, что на содержание в интернате будут забирать 70% пенсии.

Об условиях проживания Светланы Черновой узнали в октябре. Пенсионерка переехала в бочку в 1980-х годах, когда работала крановщиком на омском заводе и стояла в очереди на получение однокомнатной квартиры. Бочка должна была стать временным жильем, ускорив процесс получения собственной квартиры. Однако вскоре завод закрылся, а очередь на недвижимость перестала существовать.

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