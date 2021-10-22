Генпрокуратура предложила наделить полицию правом без суда блокировать криминальный контент в интернете

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22 октября 2021, 16:17 Источник: Коммерсантъ

Генпрокуратура, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Генеральная прокуратура считает, что органы внутренних дел следует наделить правом внесудебной блокировки сайтов с криминальным контентом. Сейчас такая возможность есть только у Роскомнадзора.

Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Тимур Абрегов на семинаре-совещании в Совете федерации. «Механизм судебной блокировки информации не так эффективен для оперативного пресечения распространения противоправного контента. То есть представляется целесообразным проработать вопрос внесудебной блокировки информации, связанной с криминальными субкультурами, такими, например, как АУЕ ("Арестантский уклад един", экстремистская организация, запрещена в России)», - сказал он.

По словам Абрегова, сейчас блокировка большинства ресурсов происходит через суды по искам прокуроров. Но представители полиции чаще сталкиваются «с вопросами криминальных сообществ». Они могли бы оперативно блокировать запрещенный в России контент.

Напомним, ранее Росфинмониторинг выступил с инициативой внесудебного порядка блокировки счетов и банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе массовых беспорядков.

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