Росфинмониторинг предложил блокировать счета и карты без суда на 10 дней

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12 октября 2021, 18:49

карта, фото: pixels.com

Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе массовых беспорядков. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что внесудебное приостановление финансовых операций планируется использовать, если есть сведения о материальной поддержке деятельности, направленной на организацию и проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, которые могут привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, а также преступлениям, связанным с запрещенными веществами. Отмечается, что такое решение может быть принято только в не терпящих отложения случаях. Кроме того, сведения, являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов, должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными.

Приостановление финопераций будет носить временный характер – до 10 рабочих дней, чтобы его продлить, потребуется решение суда. Данное решение смогут принимать руководители и их заместители из МВД РФ, ФСБ, Росфинмониторинга, а также отдельные руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Проект предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении. Генпрокуратура имеет право отказать, если указанные меры были приняты с нарушением закона.

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